Вчера, 22:33

Кети Тапурия похвасталась роскошной фигурой на фото в бикини, разместив снимок в своем профиле в Instagram. Девушка позирует на фоне бассейна, демонстрируя плоский животик, пышные формы и стройные ноги. Несмотря на плотный график и воспитание ребенка, певица активно следит за фигурой, стараясь поддерживать ее в форме.

Поклонники высоко оценили фигуру Кети и не скупились на комплименты в комментариях: «Услада очей!», «Кэти, вы нереальная красотка!», «Хорошая фигурка», «Можно смотреть вечно и любоваться!», «Вот это искусство , естественная и такая миленькая так держать», «Классная девушка, не только во внешности», - пишут восторженные подписчики.

Напомним, ранее Кети перестала скрывать отношения со скандальным рэпером Гуфом. Многие поклонники в восторге от новой звездной пары, однако, есть и те, кто советует певице бросить скандального исполнителя.