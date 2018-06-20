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В шоу «Пусть говорят» обратилась нынешняя жена Анатолия Миончинского. Именно в студии были раскрыты все подробности развода супругов.

Супруга Минчинского Галина обратилась к редакторам «Пусть говорят» с просьбой обратиться к дочери Анатолия и Ларисы. Оказалось, что бывший муж певицы не видел свою дочь на протяжении многих лет, а внучку, которой уже семь лет, вообще ни разу не лицерзер. Теперь у пожилого мужчины двойная рана на сердце и он неистово хочет встретиться с дочерью и внучкой.

Галина заявила, что рассказы Долиной о пьянстве Миончинского являются ложными, отметив, что за 15 лет супружеской жизни она видела супруга в нетрезвом состоянии всего несколько раз, поэтому считать его пьяницей попросту недопустимо.

Второй супруг Долиной Виктор Митязов не остался в стороне и расскзал, что она стала известна именно после знакомства с ним, а разводу послужила влюбленность звезды в его коллегу. Заявления Виктора прервала подруга Долиной, которая начала защищать ее, в результате были раскрыты ужасающие подробности развода Ларисы Долиной. Оказывается, мужчина сильно избил супругу и даже угрожал ей пистолетом, удерживая его у виска Ларисы. Эксперты в студии попросили женщину предоставить доказательства, так как подобные заявления достаточно серьезны. На это женщина ответила, что доказательства есть, но предоставлять их она не будет.