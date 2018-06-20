Поклонники обвинили жену Джигана в безграмотности и эгоизме

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Знаменитая российская модель Оксана Самойлова решила поделиться с поклонниками новым снимком, который супруга популярного рэпера опубликовала на своей странице. Публикация девушки вызвала бурные обсуждения среди общественности.

Поклонники не оценили самодовольное лицо Самойловой и обвинили жену Джигана в безграмотности и эгоизме. Модель подписала снимок, где она с детьми позирует в автомобиле так: «Мама не купила мороженное». На фото можно увидеть грустные и голодные лица девочек, которым действительно его не купили.

Юзеры писали, что молодая мама не знает, что слово «мороженое» пишется с одной «н», и отметили, что Самойлова эгоистка, которая не заботится о детях и лишний раз не может их побаловать любимым лакомством.

Вот как оценили пост супруги Джигана: «Мама злюка», «Мать-ехидна», «Красоточки, расстроились! Жалко.....Ах, мама....», «на какой вопрос отвечает этот член предложения? Не купила «что»? Мороженое. Это существительное, образованное морфолого-синтаксическим способом. Это переход из одной части речи в другую. Так что это Вы сначала выучите русский», «Слово мороженое пишется с одной буквой н».

Несмотря на критику, публикация Оксаны Самойловой набрала около 100 тыс. отметок «нравится».