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Красота дочери Стивена Тайлера покорила пользователей Сети

Сегодня, 20:56

Челси Тайлер унаследовала от отца такие примечательные черты лица, как подбородок и его фирменная улыбка. Это придаёт дочери американского рок-музыканта сильное сходство с ним.

 Стивен и Челси Тайлер совместно появились на красной ковровой дорожке, что покорило репортёров на мероприятии. Они отметили, что дочь солиста Aerosmith выглядит полной копией своего папы, сочетая в себе обаяние и красоту. При этом Челси редко появляется на людях вместе со Стивеном, изредка напоминая о том, что именно у него родилась столь красивая девушка.

Пользователи Сети нередко отмечают, что Тайлер является прекрасным примером того, что у талантливого человека могут быть сразу несколько талантливых детей. У рок-музыканта имеется три дочери, которые появились на свет от трёх разных женщин. Старшая Лив Тайлер стала голливудской актрисой, снимающейся в фильмах до сих пор. Средняя дочь Миа зарекомендовала себя как «plus-size»-модель. А Челси решила последовать примеру отца и организовала вместе со своим 33-летним супругом группу Kaneholler, акцент в которой сделан на электронную музыку.

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