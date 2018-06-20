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Сати Казанова рассказала в одном интервью, что на протяжении нескольких лет была любовницей олигарха, несмотря на то, что он состоял в браке. Он дарил Сати дорогие подарки и она, несмотря на имеющуюся законную супругу, даже хотела родить ему ребёнка.

Лена Миро назвала мужа Сати Казановой дебилом. Само собой, подобные откровения певицы не остались без критики блогера. Миро в своем блоге пишет: «Спать с женатым - не комильфо, в принципе, а уж для мусульманки - вообще. Какой там секс с женатым? Там любой секс до брака - под запретом».

Интересно отреагировал на происходящее нынешний муж Казановой - итальянский фотограф.

Он считает: «Всё это происходит в мире "людей-акул", которые сначала улыбаются вам, а затем бьют в спину», а Сати безусловно предана ценностям своего народа. Итальянец восхищается своей женой, потому что: «В жизни важно не то, что ты делаешь, а как».

Это высказывание итальянца заставило Лену Миро вспомнить даже Геббельса: «Геббельс был гением. Не просто профессионалом своего дела, а настоящим гением. Он был лучшим в своём деле. Он делал своё дело гениально. Его делом была пропаганда фашистских ценностей».

Ну, не дебил ли? – возникает вопрос у Лены Миро.

«Сыграть свадьбу с иностранцем по кавказским обычаям, не будучи невинной, не значит быть преданной ценностям», - считает блогер.

Лена Миро пишет, что выходить замуж за иностранца можно только при условии, что ты сможешь общаться со своим избранником на любые темы и он будет тебя легко понимать. В противном случае, разговаривая только о еде или погоде, однажды проснешься: «А под боком-то сопит дебил».