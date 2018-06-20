Ева Лангория накануне родов снизила цены на свои особняки

Сегодня, 20:14

Звезда «Отчаянных домохозяек», несмотря на беременность, продолжала вести активный образ жизни. Перед родами она даже устроила вечеринку.

Ева Лангория в свои 43 года впервые стала мамой. Первенец родился вчера утром. Хоть беременность и протекала достаточно тяжело для актрисы, роды прошли успешно и теперь у Евы Лангории и ее мужа Хосе Бастона появился на свет сын Себастьян.

Отметим, что беременность не стала для актрисы помехой в продолжении своей активной деятельности. Ева появлялась на многих мероприятиях, участвовала в смелых фотосессиях и даже устроила вечеринку накануне родов, на которой побывало достаточно большое количество ее звездных друзей.

Ева Лангория также накануне родов снизила цены на свои особняки, которые все никак не может продать. Актриса выставила на продажу особняк, который три года назад приобрела у Тома Круза за 11,4 млн долларов. Ева пыталась продать его за 14 млн долларов, однако, покупатели не нашлись, и она снизила цену на 3 млн долларов. Сообщается, что понижение цены коснулось и другого особняка, который звезда приобрела еще во время съемок сериала «Отчаянные домохозяйки». Ранее она собиралась продать его за 3,8 млн долларов, а теперь на особняк стоит скидка в 0,5 миллионов.