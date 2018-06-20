VistaNews.ru


Ева Лангория накануне родов снизила цены на свои особняки

Сегодня, 20:14

Звезда «Отчаянных домохозяек», несмотря на беременность, продолжала вести активный образ жизни. Перед родами она даже устроила вечеринку.

Ева Лангория в свои 43 года впервые стала мамой. Первенец родился вчера утром. Хоть беременность и протекала достаточно тяжело для актрисы, роды прошли успешно и теперь у Евы Лангории и ее мужа Хосе Бастона появился на свет сын Себастьян.

Отметим, что беременность не стала для актрисы помехой в продолжении своей активной деятельности. Ева появлялась на многих мероприятиях, участвовала в смелых фотосессиях и даже устроила вечеринку накануне родов, на которой побывало достаточно большое количество ее звездных друзей.

Ева Лангория также накануне родов снизила цены на свои особняки, которые все никак не может продать. Актриса выставила на продажу особняк, который три года назад приобрела у Тома Круза за 11,4 млн долларов. Ева пыталась продать его за 14 млн долларов, однако, покупатели не нашлись, и она снизила цену на 3 млн долларов. Сообщается, что понижение цены коснулось и другого особняка, который звезда приобрела еще во время съемок сериала «Отчаянные домохозяйки». Ранее она собиралась продать его за 3,8 млн долларов, а теперь на особняк стоит скидка в 0,5 миллионов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Исследователи изучили влияние спорта на беременность и роды

Британка узнала о том, что беременна, за 45 минут до начала родов

Джессика Альба утратила свои формы после родов

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем