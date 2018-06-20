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В США не стало легенды WWE

Сегодня, 20:08

Известный рестлер Бин Ван Вейдер умер в 62 года из-за тяжёлого случая пневмонии.

Смерть наступила в 19:25 18 июня, однако сын легенды WWE сообщил об этом в Сети только 20 июня. Рестлер, настоящее имя которого Леон Уайт, слёг с пневмонией месяц назад. По словам сына, бывший борец и с болезнью старался справиться, не нарушая свои спортивные принципы. Ранее у одного из лучших рестлеров США уже были проблемы со здоровьем.

В мае 2018 года он успешно перенёс операцию на сердце, и врачи думали, что состояние окончательно нормализовалось. Однако оказалось иначе – Бин Ван Вейдер подхватил пневмонию и снова слёг в клинику, покинуть которую уже не смог.

Рестлер прославился в начале 90-х. В 1996 году Бин Ван Вейдер оказался в Зале Славы Wrestling Observer Newsletter, став первым чемпионом-тяжеловесом не японского происхождения.

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