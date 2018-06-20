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Король российской эстрады утверждает, что Алла Борисовна не испытывает негативных эмоций к ведущей «Дома-2». Филипп Киркоров считает, что Бузова, несомненно, талантлива, и рассчитывает, что их дружба не испортит его отношения с Примадонной.

Киркоров высказал свое мнение о возможном конфликте Пугачевой и Бузовой. В последнее время поклонники Ольги Бузовой активно обсуждают ее внезапно возникшую дружбу с королем поп-сцены. Начинающая певица занята на съемках в его клипе, их видят вместе на светских мероприятиях и Ольга без устали повторяет, насколько ценным для нее является мнение Филиппа Бедросовича.

Сначала их дружбе не придавали никакого значения, но сейчас поклонники не сомневаются, что Киркорову удалось разглядеть таланты Ольги и он готов помочь ей взойти на музыкальный Олимп. Но, судя по всему, Алла Борисовна не вполне довольна тесным общением Ольги и Филиппа.

Недавно Примадонна лайкнула какой-то негативный комментарий о дружбе Бузовой с Киркоровым. Но сам Филипп не сомневается - это чистая случайность: «Чего тут обсуждать... Случайно тыкнула, и все».

Для Филиппа Киркорова Пугачева является безусловным авторитетом. Экс-супруги продолжают общаться, сохранили великолепные отношения, ходят друг к другу в гости.

Однако в интервью Олегу Меньшикову Примадонна, рассказывая об отношениях с бывшим супругом, заметила, что попала в настоящий любовный треугольник.