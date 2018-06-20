Соцсети взорвало видео, где российская танцовщица пытается достать из воды 2,5-метровую акулу

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Она поделилась видео с экстремальной забавы.

Танцовщица Вероника Воскальчук-Егорова рассказала подписчикам в Instagram, как она проводит свободное от работы время. На этот раз она отправилась в открытое море на катере, чтобы порыбачить. Однако улов оказался не «по зубам» Веронике. На удочку она поймала 2,5-метровую акулу, которая едва не утащила знаменитость за собой в воду. Соцсети взорвало видео, где российская танцовщица пытается достать из воды монстра. Звезда решила поделиться с поклонниками эмоциями от пережитого. Она опубликовала видео, где показано, как она стоит у борта и изо всех сил держит удочку обеими руками, пока в воде из стороны в сторону плавает зацепившийся за крючок хищник. Несмотря на напряжённость ситуации, за кадром слышится смех. Мужчины, находящиеся рядом, не спешили помогать Веронике, предоставив ей возможность самостоятельно справиться с «уловом». В конечном итоге акула сумела вырваться и уплыла восвояси.

«Что я поймала во время своей первой рыбалки в открытом море? Конечно акулу!:) около 2,5 метров в длину. Я сначала не могла понять, что это за рыба такая тянет мою удочку под лодку? А потом мы увидели ЕЁ Акула, конечно, сильная и выносливая - тянули всей лодкой по очереди, чтобы дать рукам отдохнуть В последний момент она просто дёрнула леску и уплыла по своим делам. Мы радостно выдохнули;)))», - подписала ролик звезда.

Ранее мы писали, что в Уэльсе рыбаки выловили 324-килограммовую акулу-монстра. Хищник едва не убил шокированных рыбаков, но в итоге жертвой оказался он сам.