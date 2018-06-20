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Яна Рудковская рассказала, как смотрела матч сборной России против Египта

Сегодня, 20:02

Продюсер Яна Рудковская вместе с сыном Сашей и мужем Евгением Плющенко не смогли насладиться очередной победой сборной России на Чемпионате мира по футболу, как большинство российских семей, из-за природного катаклизма.

Однако, как пишет сама продюсер, с ними всё в порядке и они уже направляются в Москву из Токио. Кстати, именно в воздухе семейство Рудковская-Плющенко и узнало о победе российских футболистов. С ними были российские флаги и все удобства для просмотра матча, но женщина не написала, хватило ли у них после пережитого ужаса сил наблюдать за успехом сборной России.

Справедливости ради следует отметить, что и поклонников этот вопрос мало интересовал. Последнее время они недоумевают из-за отношений Рудковской со своими старшими сыновьями. Напомним, что мальчики Андрей и Николай, матерью которым продюсер тоже является, не частые гости страницы звёздной мамы. Фанаты возмущены тем, как явно женщина ставит младшего сына выше старших и пренебрегает ими на публике. Некоторые поклонники отметили, что ради такого громкого семейного Мундиаля Рудковская могла бы провести эти дни и с другими детьми. Но предпочтение она всё же отдала младшему - Гном Гномычу.

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