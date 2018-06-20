Дана Борисова шокирована пьяным Евгением Осиным

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Певец взялся за старое и снова начал пить. Дана в свое время прошла через подобное, поэтому хочет спасти своего друга.

Дана Борисова поделилась со своими подписчиками в Instagram о том, что ее утро началось с поездки к Евгению Осину в рамках телепередачи «Прямой эфир», посвященной музыканту. Она вместе с телевизионной группой хочет помочь музыканту выйти из запоя, слухи о котором давно плодились в сети и, к сожалению, подтвердились.

Дана написала, что даже ее напугало состояние друга, однако, не стала раскрывать подробности, сказав лишь, что Евгений с раннего утра был в таком состоянии, что не мог связать и двух слов. Телеведущая обеспокоена состоянием музыканта и решила поинтересоваться у подписчиков, стоит ли пытаться реабилитировать Евгения.

Мнения подписчиков разделились. Некоторые уверенны в том, что артисту нужна помощь, так как сам он не справится. Другие утверждают, что реабилитационные центры ему не помогут и будет лучше, если он некоторое время побудет в монастыре. Третьи просят Дану бросить какие-либо попытки и заниматься собой, а не чужими проблемами.

Напомним, ранее Евгений Осин проходил реабилитацию в клинике в Таиланде. Там когда-то длительное лечение проходила сама Дана Борисова, однако, она оказалась выносливее и прошла через все этапы восстановления, а музыкант сбежал уже на 3-й день пребывания в клинике.