Ким Кардашьян призналась, насколько ужасным Канье Уэст считал её чувство стиля

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Ким Кардашьян рассказала, как Канье Уэст выбросил все её вещи и наполнил шкаф дизайнерскими вещами стоимостью в тысячи долларов США.

41-летний Канье Уэст всегда отличался собственным стилем и умением сочетать вещи, чего не скажешь про его 37-летнюю супругу, Ким Кардашьян. Её ранние наряды поражали безвкусицей и ужасным отсутствием стиля, однако сейчас её внешний вид сильно преобразился, а сама Ким стала законодательницей моды, в частности, именно после неё общественность обратила внимание на такой тренд, как пластиковая прозрачная обувь.

Выступая на саммите BoF West в Westfield Century City, звезда реалити-шоу призналась, что считала свой вкус в одежде отличным, пока не встретила мужа, который открыл ей глаза и показал, какую безвкусицу она носила. «Он выкинул почти всю мою одежду! У меня было около 250 пар обуви на тот момент, а он оставил лишь две. Думаю, я никогда так сильно не плакала», - признаётся теледива. Девушка не обиделась на репера и быстро осознала, что это было лишь для её блага в целях научить, как правильно носить вещи.