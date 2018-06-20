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"Лезли целоваться": Хилькевич возмущена поведением иностранцев

Сегодня, 18:56

Анна Хилькевич посетила матч Россия-Египет. После всего увиденного она поделилась с подписчиками мнением об иностранных болельщиках.

Анна Хилькевич в своих «сториз» в Instagram поделилась с подписчиками своими эмоциями, пережитыми во время и после матча Россия-Египет. Она отметила, что была в восторге от атмосферы и ее «накрывало волнами» от всего происходящего.

Актриса поделилась и своим мнение касаемо иностранных болельщиков. Она отметила, что, несмотря на то, что иностранцы бросались на ее машину, лезли в окна, а также фотографировались с ней, ей было совсем не страшно. Однако Хилькевич возмущена поведением иностранцев, заявив, что они позволяют себе лишнее по отношению к русским женщинам, так как «лезли целоваться». По ее мнению, они считают, что имеют право вести себя подобным образом, однако, это далеко не так.

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