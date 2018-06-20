Харви Вайнштейн вновь показал свою «тёмную сторону страсти»

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Американский кинопродюсер делал непристойные вещи по отношению к одной из актрис своей киноленты.

Харви Вайнштейн известен широкой общественности не только своими кинолентами, но и многочисленными сексуальными изнасилованиями. В прошлом году кинопродюсер показал себя не с лучшей стороны. На него подали в суд и заявили о сексуальных домогательствах около полусотни женщин, с которыми продюсер работал на одной площадке. Сам Харви Вайнштейн не признаёт себя виновным даже после судебного разбирательства. Он заявляет, что никогда никого не принуждал к сексу.

Британская певица Лили Аллен на одном из шоу в Австралии заявила, что один из членов её семьи видел позор и ужасное поведение кинопродюсера во время просмотра его фильма «Тёмная сторона страсти». Член семьи Лили Аллен услышал какое-то шуршание, когда на экране появилась раздевающаяся героиня Мег Райан. Обернувшись на шум, он заметил, что Харви Вайнштейн ублажает себя. Защита кинопродюсера считает это заявление ложным и безосновательным при отсутствии доказательств.