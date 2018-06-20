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Джонни Депп напугал поклонников кардинальной сменой имиджа

Сегодня, 19:12

Многие фанаты всерьёз обеспокоены состоянием здоровья актёра. Его изнеможённый вид наталкивает поклонников на мысли о болезни Деппа.

Джонни Депп меняет образы как перчатки из-за своей актёрской и музыкальной деятельности, своим новым фото с фанаткой из Санкт-Петербурга актёр натолкнул поклонников на нехорошие мысли. Поклонники испугались болезненного вида знаменитости. Мужчина очень похудел и выглядел уставшим на фото. Потерпели изменения и вечные усы и бородка актёра, которые тот решил сбрить.

Комментаторы разделились на два лагеря после увиденного фото. Одни считают, что актёр тяжело болен и предлагают кумиру взять тайм-аут в работе, чтобы хорошо отдохнуть и набраться сил. Другие уверены, что внешний вид актёра – это не повод для беспокойства, ведь это может быть очередной сменой имиджа для съёмок в новой картине.   

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