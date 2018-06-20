Шок для мексиканца: Волочкова окунулась в купели

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Балерина поделилась в своём Instagram видео, как удивляла мексиканского ведущего. Кажется, ему только от вида стало не по себе.

Анастасия Волочкова дала интервью для одного из шоу мексиканского телевидения. А в ролике в соцсети видно, как балерина показывает ведущему ТВ Чики свой подвиг – как она окунулась в свою собственную купель зимой в минус 20 градусов. Шок на лице мексиканца Волочкова объясняет тем, что представители этой страны даже и не знают и не видели никогда таких морозов.

Кроме видеоролика с ведущим, Анастасия смонтировала видео с погружением. В купальнике, обёрнутая полотенцем, балерина бежит к ледяной купальне. При морозе она разбивает топором застывшую воду и окунается несколько раз. После того, как Волочкова вылезла из купели и посыпала голову снегом и поздравила всех с Новым годом. Реакцию фанатов на данной видео невозможно узнать, потому что балерина закрыла доступ к комментариям.