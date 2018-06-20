Лена Миро пытается понять, что такое настоящий патриотизм в перспективе ЧМ-2018

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Блогер удивлена ходу мыслительной деятельности и выводам, к которым приходят некоторые граждане после нескольких матчей сборной России.

Лена Миро поведала, что после её предыдущего поста, разоблачающего причину победы российской сборной на ЧМ-2018, появилось много несогласных с ней. Комментаторы задавались вопросом, зачем жить в стране, где ничего не нравится. Тех, кто расходился с ней во мнениях девушка отправляла в бан. Блогер пытается понять, как проявляется настоящий патриотизм в распитии алкоголя и радости по поводу подстроенной победы.

Блогер размышляет о том, что деньги, вложенные в очередной выигрышный для России матч, не стоят того, чтобы радоваться. Лена Миро удивлена, что в перспективе патриотизма патриотом оказывается не она, а те, кто радуются нечестной победе, верят каждому слову власти и только могут, что обвинять других. А всех недовольных государством выгоняют из страны. Блогер без намёков говорит: "скоро мишура и лапша спадёт, и народ поймёт, что радость эта временная".