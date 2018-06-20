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Валерий Меладзе продемонстрировал свою физическую форму

Сегодня, 16:44

Певец поделился в своём Instagram видео, как в его возрасте можно и нужно отдыхать этим летом. Фанаты в восхищении.

 

Валерий Меладзе после продолжительных выступлений и концертов решил с женой Алиной Джанабаевой и братом Константином Меладзе отправиться в отпуск на берега Италии. Для отдыха они выбрали один из курортных местечек – Манаролу. Певец решил продемонстрировать свою физическую форму, прыгнув с яхты в воду.

Высота, с которой прыгал Валерий, довольно большая, но он преодолел её, плавно погрузившись в воду. Прыжок удивил фанатов 52-летнего певца. Несмотря на свой возраст, Валерию всё ещё хочется совершать спортивные подвиги и радовать фанатов. В подписи к видео певец рассказал, что свой прыжок он посвятил именно своим зрителям. Также он признался, что чувство погружения в воду для него сравнимо с выходом на сцену.

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