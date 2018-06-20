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«Полюбила чужое»: Фанаты попросили Полякову переделать песню из-за плагиата

Сегодня, 16:11

Речь идёт о хите «Королева ночи», сомнения о схожести которого с композицией «Туманы» Макса Барских одолевают поклонников не первый день.

Когда Макс Барских выпустил свою песню, она так полюбилась Поляковой, что та в Сети даже показала, как её перепевает. Однако, как выяснилось, обычным кавером дело не ограничилось. Украинская певица решила на хите Барских ещё и заработать, забыв о том, что он - чужой.

Знаменитость представила композицию «Королева ночи», в котором речь идёт о девушке, уставшей от неверности парня, а потому она не хочет больше связываться с ним даже по телефону. В своей песне «Туманы» Макс Барских описывал, как сожалеет о расставании с девушкой, которой теперь не может даже позвонить, хотя и отмечает, что она его предала. Удивительное совпадение было замечено и в мелодии. Она не была похожа прямо по нотам, однако ритм сохранялся один.

Наконец, когда дело дошло до клипа, то и здесь фанаты определили плагиат. Он нашёлся в заключительной части роликов. И у Барских, и Поляковой героиня истории сверкала во тьме, словно насмехаясь над партнёром. Отличия состояли разве что в том, что «Королева ночи» показывала это ярче, с присущим исполнительнице эпатажем. Поклонники стали просить знаменитость изменить её хит. Они отметили, что в случае переделки композиции Оля Полякова ничего не потеряет, зато заслужит больше уважения публики.

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