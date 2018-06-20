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Дженнифер Лопес спела на концерте песню своего бывшего

Сегодня, 17:18

Некогда бойфренд певицы, рэпер незримо обитал недавно на шоу All I Have, который проводился в ЛА. Джей Ло сама решила напомнить о нём.

 

Дженнифер Лопес спела всего несколько строк из мирового хита рэпера Дрейка Hotline Bling. Этих строк хватило, чтобы зрители поняли, что певица подсмеивается над своим бывшим парнем. После небольшого отрывка из песни, Джей Ло открыто заявила, что Дрейк посвятил эту песню ей. Дальше на концерте звучали запланированные треки.

Фанаты озадачены такими заявлениями и выступлениями. Хотим напомнить, что пара встречалась с 2016 года и в середине 2017 рассталась. Слухи начали распространяться после шоу певицы в Лас-Вегасе и совместных фотографий в Instagram. В 2017 Дрейк включил в свой трек строчку: «В 2007 я потерял свой нимб, в 2017 я потерял Джей Ло». А об их отношениях рэпер заговорил только в начале 2018 года.

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