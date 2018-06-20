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Бразильцы продолжают покорять сердца россиян. На этот раз звездой среди болельщиков стал поклонник песни Джигана «ДНК», который попал в Instagram рэпера.

Рэпер Джиган поделился в своем Instagram видео, которое покорило множество пользователей. На нем безумный бразилец с рогами станцевал под песню Джигана «ДНК», пристально смотря в камеру, и пытаясь повторить слова. Джиган написал: «Вот саундтрек чемпионата мира 2018! #ДНК Именно с таким настроением вчера вся Россия шумела! Мой Респект летит пацанам в Ростов и этому веселому бразильцу!».

Исполнителю явно понравилось шуточное видео бразильского болельщика. Пользователи сети в восторге от эмоционального болельщика. Видео набирает популярность и многие подписчики предлагают переснять клип, в котором главную роль исполнит бразилец. Другие же предлагают выдать иностранному болельщику паспорт гражданина России, аргументируя это тем, что «он до мозга костей наш человек».

«Спасибо всем болельщикам за то, что создают такую атмосферу», «Бразильцы покорили сердца россиян», «Возьмите его в сборную нашу», «Это очень смешно!», «Респект бразильцу!», «Пересматриваю уже в 100 раз», - пишут восторженные подписчики Джигана.