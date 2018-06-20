«Пупсики сладкие»: Филипп Киркоров показал, как его дети болеют за Россию

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Чемпионат мира по футболу в 2018 году не оставил ни одну семью безучастной. Например, дети Филиппа Киркорова – Алла-Виктория и Мартин полностью преобразились для Мундиаля.

Болеть за сборную по футболу родной страны малыши принялись в полном «обмундировании». Популярную кричалку «Оле, оле» Алла-Виктория и Мартин исполнили на фоне российского государственного флага. На их щеках были также нарисованы флаги России. И даже оделись звёздные детки по-футбольному: в патриотические кепки, футболка с принтом «Забиваки», а в руки взяли тематические мячи Чемпионата мира.

Подписчики маленьких болельщиков Аллы-Виктории и Мартина в социальной сети пришли в восторг от увлечения детей короля российской эстрады и стали осыпать их комплиментами: «Молодцы», «Очаровательно», «Так держать» и многие другие поощрительные слова прозвучали в их адрес. Даже сам Филипп Киркоров не удержался, ведь именно он ведёт страницы детей, и похвалил наследников словами: «Пупсики сладкие».