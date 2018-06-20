«Вечерний Ургант» снимает новый хит в московском парке

Сегодня, 15:08

Команда шоу «Вечерний Ургант» собирает массовку для съёмок нового пародийного клипа. Стоит пройти небольшой кастинг и получить возможность уже в скором времени засветиться на голубом экране.

21 июня в одном из московских парков пройдут съёмки нового музыкального клипа для программы «Вечерний Ургант». Все желающие могут принять участие. Нужно пройти небольшой кастинг и прислать в редакцию пару фотографий в нарядах, в которых пользователи придут на съёмку. Обязательным условием является яркая и цветная одежда, а летние шляпки – приветствуются. Абсолютным табу является чёрный верх. Ознакомится с остальными требованиями можно в Instagram-аккаунте телепередачи.

Пародийные клипы шоу «Вечерний Ургант» собирают миллионы просмотров и всегда встречаются зрителями очень положительно. Вспомнить только «Цвет настроения синий» от Филиппа Киркорова, который набрал более 35 миллионов просмотров на YouTube и около 800 тысяч лайков. Видеоработа породила множество шуток в социальных сетях, а также пользователи массово начали снимать свои собственные пародии на нашумевший хит.