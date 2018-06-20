VistaNews.ru


«Вечерний Ургант» снимает новый хит в московском парке

Сегодня, 15:08

Команда шоу «Вечерний Ургант» собирает массовку для съёмок нового пародийного клипа. Стоит пройти небольшой кастинг и получить возможность уже в скором времени засветиться на голубом экране.

21 июня в одном из московских парков пройдут съёмки нового музыкального клипа для программы «Вечерний Ургант». Все желающие могут принять участие. Нужно пройти небольшой кастинг и прислать в редакцию пару фотографий в нарядах, в которых пользователи придут на съёмку. Обязательным условием является яркая и цветная одежда, а летние шляпки – приветствуются. Абсолютным табу является чёрный верх. Ознакомится с остальными требованиями можно в Instagram-аккаунте телепередачи.

Пародийные клипы шоу «Вечерний Ургант» собирают миллионы просмотров и всегда встречаются зрителями очень положительно. Вспомнить только «Цвет настроения синий» от Филиппа Киркорова, который набрал более 35 миллионов просмотров на YouTube и около 800 тысяч лайков. Видеоработа породила множество шуток в социальных сетях, а также пользователи массово начали снимать свои собственные пародии на нашумевший хит.   

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Гречка, МОТ, Fink выступят в "Вечерний Ургант"

Иван Ургант ищет волосатых мужчин для новой рубрики шоу «Вечерний Ургант»

Клип Киркорова «Цвет настроения синий» удалили с канала «Вечерний Ургант»

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем