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«Мои установки работают»: Гарик Харламов распустил сборную России

Сегодня, 14:51

Итоги ЧМ-2018 неожиданно прокомментировал юморист и указал футболистам на дальнейший план действий.

Гарик Харламов не смог безмолвствовать после ошеломительных двух побед сборной России. Видеообращение к футболистам и поклонникам он опубликовал в социальной сети.

«Настроение-с … (хорошее)-с господа-с и дамы-с !!!))», - сообщил Гарик используя нецензурную лексику.

В видео Харламов подметил, что футболисты победили из-за него - «Мои установки работают». Поклонники поражены тем, что Харламов распустил сборную России гулять.

«Если послушают твои наставления отдыхать и гулять, то могут загулять до 1/8», «Гар, на какую команду ставить на этот раз? Наставление остается таким-же?», «Гарик, А может твои установки и для правительства сработают!? Попробуй!!!», - написали фанаты.

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