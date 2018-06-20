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Беременная Анастасия Костенко раскрыла секрет "огромного живота"

Сегодня, 13:55

Супруга известного футболиста клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова показала способ, с помощью которого она себе сделала огромный живот. Секрет удивил поклонников Анастасии Костенко.

Подписчики Костенко акцентировали внимание на том, что живот на предыдущих снимках беременной казался действительно огромным. Некоторые посчитали, что у модели наверняка родится не один ребёнок, а двойня. Сама же супруга Дмитрия Тарасова не стала комментировать такие догадки. Но в её разделе «истории» социальной сети Instagram появилась новая публикация с текстом: «Загадочная история живота. Тема раскрыта». Костенко становится раскрыла секрет, заключающийся в том, что она становится в профиль перед зеркалом, демонстрируя огромный живот, а затем просто поворачивается перед объективом. На втором же снимке «огромного живота» вовсе не видно.

На самом деле, это происходит из-за выбора одежды и возможного искажения изображения в зеркале. Из-за этого поклонники стали обвинять Костенко в намеренной демонстрации размеров живота, чтобы подогреть интерес СМИ перед родами. Дело в том, что сам Тарасов стал известен в медиа после истории отношений с Ольгой Бузовой, построившей карьеру певицы за счёт образа «покинутой мужчинами девушки».

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