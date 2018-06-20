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«Это Галкин рядом?»: Ирина Шейк поразила фотосессией с обнаженными качками

Сегодня, 13:54

Популярная модель и молодая мама Ирина Шейк уже вернулась в прежнюю форму после родов и активно продолжает позировать для модных журналов. Недавно Шейк поразила новой фотосессией, на которой фанаты увидели Максима Галкина.

В соцсети Instagram появилось свежее фото Ирины Шейк вместе с обнаженными качками, которые также участвовали в съемочном процессе. Поклонники посчитали, что у Шейк была «горячая» фотосессия, пока её муж сидит дома с ребенком. Также пользователи Сети оценили внешние совпадения между мужчиной-моделью и Максимом Галкиным.

«Справа Макс Галкин в образе», «Ого, муж Пугачевой подкачался», «Реально Галкин или похож просто», «Ну вот бывает же так, интересно было бы его с Галкиным познакомить», «Как будто фото со съёмок порно», «Реально Галкин с Шейк», «Пугачева ревновать не будет», - прокомментировали снимок интернет-пользователи.

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