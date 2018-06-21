Егор Крид жестко высмеял свою свадьбу с Дашей Клюкиной:

Сегодня, 04:45

С момента завершения реалити-шоу «Холостяк» прошло уже почти три недели, и поклонники Егора Крида и Дарьи Клюкиной с нетерпением ждали продолжения их отношений теперь уже в реальной жизни. Главный герой шестого сезона «Холостяка» обещал не следовать сценарию в шоу, где они с Дарьей Клюкиной расстались. Но, похоже, слухи о разрыве отношений телепары подтверждаются.

Надежды поклонников на их свадьбу разбивает сам Егор Крид, поместив на своей странице пародию на финал «Холостяка», где высмеивает свои отношения с Дарьей, и саму Дарью. Изобразила Клюкину в этом видео заикающейся, и на ее вопрос о свадьбе певец грубо, оскорбительно ее обрывает.

Теперь поклонники гадают, в самом деле отношения пары прекратились или, может, эта пародия сделана для пиара.