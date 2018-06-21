VistaNews.ru


Егор Крид жестко высмеял свою свадьбу с Дашей Клюкиной:

Сегодня, 04:45

С момента завершения реалити-шоу «Холостяк» прошло уже почти три недели, и поклонники Егора Крида и Дарьи Клюкиной с нетерпением ждали продолжения их отношений теперь уже в реальной жизни. Главный герой шестого сезона «Холостяка» обещал не следовать сценарию в шоу, где они с Дарьей Клюкиной расстались. Но, похоже, слухи о разрыве отношений телепары подтверждаются.

Надежды поклонников на их свадьбу разбивает сам Егор Крид, поместив на своей странице пародию на финал «Холостяка», где высмеивает свои отношения с Дарьей, и саму Дарью. Изобразила Клюкину в этом видео заикающейся, и на ее вопрос о свадьбе певец грубо, оскорбительно ее обрывает.

Теперь поклонники гадают, в самом деле отношения пары прекратились или, может, эта пародия сделана для пиара.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На «Холостяке» Егор Крид может попрощаться с Дарьей Клюкиной

Егор Крид открыто тролит свою избранницу из шоу «Холостяк»

Поклонницы Егора Крида оценили шансы участниц шоу «Холостяк»

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем