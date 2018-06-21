Хэйтеры напали на Влада Топалова за оскорбление толстушки

Сегодня, 18:13

Певец позволил себе лишнего, когда решился в своём Instagram высмеять полную женщину, купившую слишком много мороженого.

Влад Топалов сейчас пребывает на отдыхе в Лондоне со своей возлюбленной Региной Тодоренко. Он каждый день активно постит на своей странице новые фотографии, делясь положительными эмоциями.

На очередном снимке он позировал в кафе на фоне неизвестной женщины, над которой решил посмеяться прямо в посте. Он заявил, что поражен тем, как она покупает себе очень много мороженого, ведь у неё явно лишний вес: «У меня была истерика, когда я смотрел, сколько мороженого она покупала!!! ну, правда… ей-то куда? Ну, честное слово», - написал Топалов.

Хэйтеры тут же напали на Влада Топалова за такое откровенное оскорбление толстушки. Большинство подписчиков тут же стали заступаться за девушку, и писать, что певец их разочаровал такими взглядами и поведением: «Как можно быть таким человеком? От вас мне противно больше, чем от этой женщины», «Не ожидала такого от вас, Влад. Сами себя опозорили», - писали люди.

Хотя, некоторые из фанатов все-таки поддержали Влада, отметив, что пишут такое лишь те, кто обожают мороженое и обладающие множеством комплексов.