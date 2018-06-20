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«За что???»: Бузову шокировало убийство XXXTentacion

Сегодня, 13:36

Смерть 20-летнего американского рэпера опечалила даже безразличных к его творчеству людей. Поклонники бьются в истерике, не понимая, за что преступники так жестоко расправились со звездой.

«За что??? Просто забрали жизнь у молодого парня. За что», - прокомментировала Ольга Бузова убийство XXXTentacion.

Молодой американский рэпер скончался от огнестрельных ранений в салоне собственного автомобиля. Двое неизвестных грабителей забрали у певца сумку, однако не насытились кражей, совершив жесткое убийство.

Многочисленная армия фанатов поддержала Бузову, с опаской призвав ее передвигаться исключительно в сопровождении охраны.

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