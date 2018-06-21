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Телеведущего Андрея Малахова осудили за хвастовство в социальной сети

Сегодня, 05:45

В своем Instagram известный шоумен Андрей Малахов похвастался покупками в Италии на сумму один миллион рублей. Кроме того, посовещавшись с Ксенией Собчак, он предложил своим поклонникам поучаствовать в лотерее с призами из этих покупок. Но в ответ получил массу критики.

Многие упрекают его в излишней расточительности, в том, что он кичится своим благосостоянием, а ведь мог вести себя скромнее и часть этих денег потратить на благотворительные цели, ведь в стране столько нуждающихся детей, инвалидов, больных, которым требуются срочные операции.

Некоторые даже упрекнули телеведущего в том, что цель такой акции – пиар, а на самом деле никакой лотереи с призами не будет.

Обсуждение и комментарии подписчиков на эту тему, подсчеты денег в чужом кармане продолжают поступать.

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