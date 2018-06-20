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Мировые знаменитости не перестают эпатировать поклонников своими выходками. Часто они касаются сексуальных тем.

В частности, Софию Ричи уличили в отношениях с девушкой. Теперь её поклонники пытаются предположить, что по этому поводу скажет её бойфренд Скотт Дисик.

Сейчас Ричи проживает с ним в его доме, находящемся в Лос-Анджелесе.

Фотография была сделана во время прогулки Ричи в Калифорнии. На снимке видно, что её спутницей является привлекательная девушка, с которой они держат друг друга за руки.

В то же время, инсайдеры уже сообщили, что Ричи с этой девушкой очень близкие подруги. Возможно, информация и достоверная, однако, они не назвали её имени. Также непонятно, почему об этом ничего не было известно ранее.

Посетители Сети пишут, что интрижку Ричи можно расценить в качестве «забавной». В особенности, с учётом того, что и сам Скотт верностью не отличается.