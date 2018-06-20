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«Хватит позориться!»: Лохматая Ольга Бузова возмутила целлюлитом на ягодицах

Сегодня, 12:25

Пользователи Сети призывают самую популярную девушку России Ольгу Бузова не позориться и не обнажаться в социальных сетях. Также хейтеры призывают артистку привести себя в порядок, так как отсутствие макияжа и лохматые волосы не красят девушку.

Ольга Бузова продемонстрировала юзерам в Сети свое свежее фото в пижаме, чем и возмутила поклонников. Многие посчитали, что певице больше нечем привлечь внимания к своей персоне, а потому артистка в очередной раз демонстрирует голые части тела в Instagram.

«Да, на порноактрису похожа в таком виде», «Вы без косметики? Вас не узнать !», «Самое-самое плохое фото, целлюлит не стоило бы показывать», «Не позорься, Оля! Целлюлит могла бы и прикрыть», «Ну попу в первую очередь показать нужно, это же Бузова», «На показ себя выставлять, как живой товар, это как то по животному», «Ольге нужно расческу подарить, волосы такие запутанные», - высказались хейтеры в Instagram.

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