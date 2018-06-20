VistaNews.ru


В Сети появились последние планы убитого в 20 лет рэпера XXXTentacion

Сегодня, 12:18

Джасей Дуэйн Онфрой трагически погиб при странных обстоятельствах «ограбления».

Более известный под псевдонимом XXXTentacion, рэпер был участником группы, с которой выпускал новые синглы. Парень не всегда был правильным и поступал согласно закону, однако слухи о его криминальном прошлом явно преувеличены «желтой прессой». Американский ди-джей Дипло уверенно заявил, что его друга лишили возможности жить после «предполагаемого ограбления».

Врагов у него не было, поэтому остается версия, что кто-то внес его в свой список недоброжелателей в одностороннем порядке.

В Сети появились последние планы убитого в 20 лет рэпера XXXTentacion. Друзья рэпера оговорили, что он хотел в ближайшее время выпустить новый альбом, но не успел.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Бывшей девушке убитого XXXTentacion не дали проститься с рэпером

Смерть рэпера XXXTentacion стала шоком

«Ты вдохновлял меня»: Канье Уэст высказался о смерти XXXTentacion

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

"Я дрожал": Уфолог рассказал, как его похитил инопланетянин

Пришелец с красными свирепыми глазами и крыльями набросился на британца. Сервис...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем