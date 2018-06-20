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Джасей Дуэйн Онфрой трагически погиб при странных обстоятельствах «ограбления».

Более известный под псевдонимом XXXTentacion, рэпер был участником группы, с которой выпускал новые синглы. Парень не всегда был правильным и поступал согласно закону, однако слухи о его криминальном прошлом явно преувеличены «желтой прессой». Американский ди-джей Дипло уверенно заявил, что его друга лишили возможности жить после «предполагаемого ограбления».

Врагов у него не было, поэтому остается версия, что кто-то внес его в свой список недоброжелателей в одностороннем порядке.

В Сети появились последние планы убитого в 20 лет рэпера XXXTentacion. Друзья рэпера оговорили, что он хотел в ближайшее время выпустить новый альбом, но не успел.