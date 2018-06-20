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Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову, которая отказалась есть в своем ресторане

Сегодня, 11:44

Поклонники популярной артистки Ольги Бузовой были возмущены тем, что звезда продолжает пользоваться услугами доставки еды, но при этом отказывается питаться в собственном ресторане Buzfood.

На днях Ольга Бузова отказалась пробовать салат с своем недавно открывшемся в Москве ресторане Buzfood, так как находилась на диете. Однако при этом знаменитость в Instagram продолжает утверждать, что заказывает пищу на дом с других магазинов. В недавнем посту с пончиками, артистка заявила, что не может отказать себе в сладком. Поклонники раскритиковали Бузову за рекламу сладостей и попросили певице не увлекаться пончиками.

«Оль, не ешь сладкое, а то ляхи вырастут! Тебе не 20 лет, а 32 метаболизм уже не тот», «Глупо есть химию, когда есть свой ресторан», «А что в своем фаст-фуде не ешь сладкое?», «Это получается в своём ресторане салат отказалась есть потому что на диете, а пончики так можно», «А я то думаю почему это Оля пополнела!?!?», «Зачем что-то заказывать, у тебя есть свой ресторан, Оля», - заявили поклонники Бузовой.

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