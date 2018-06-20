Ольга Ветер получила ключи от квартиры, которую выиграла два года назад

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В 2016 году Ольга Ветер участвовала в реалити-шоу «Дом-2». Тогда мужем ее был Глеб Жемчугов. Тогда же, два года назад, участвуя в конкурсе «Человек года», она одержала победу и в качестве приза получила квартиру. Но только сейчас, спустя столько времени, экс-участница «Дома-2» получила ключи от квартиры в Зеленограде.

За прошедшие два года произошли большие изменения в жизни Ольги Ветер - она рассталась с Глебом Жемчуговым, покинула «Дом-2». Сын Миша будет жить с мамой в новой призовой квартире в жилом комплексе «Новый Зеленоград», но бывший супруг не отказывается от участия в воспитании их общего сына, старается проводить с ним как можно больше времени.

В своем микроблоге Ольга похвасталась заветными ключами от квартиры и поблагодарила всех своих поклонников за поздравления с получением заветного приза. Ждем теперь, как звезда отпразднует новоселье и обустроится в своем новом жилище.