Татьяна Арнтгольц поселится рядом с экс-супругом

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Татьяна Арнтгольц и ее бывший супруг после расставания остались в отличных отношениях. Сближает их совместный ребенок, ради которого они проводят вместе время.

Взаимоотношения Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова напоминали сказку, которая вылилась в романтическую свадьбу. Поклонники пары радовались, что после нескольких лет совместной жизни они оформили официально свои отношения в 2008 году. Но счастье оказалось не долгим, скрепить распадающийся брак не смогло даже рождение в 2009 году дочери Марии. Прожив вместе пять лет, супруги приняли обоюдное решение, которое пойдет на пользу и их дочери – расстаться.

Все же Арнтгольц и Жидков смогли остаться в прекрасных отношениях. Поклонники пары еще надеются на их воссоединение, ведь на своих страничках в социальных сетях знаменитости регулярно выкладывают совместные фото. А недавно актер выложил снимок вместе с экс-супругой и дочерью, который подписал довольно неоднозначно: «Возможно будущие соседи», после этого фанаты пары стали теряться в догадках. Предполагается, что знаменитости приняли решение о соседстве из-за дочери, которая должна чаще видеть обоих родителей.

Сама Арнтгольц не прокомментировала такую информацию. Напомним, что Иван Жидков уже несколько лет живет с Лилией Соловьевой, но их отношениям с бывшей семьей это совсем не помеха.