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В сеть просочились голые фото Дарьи Клюкиной из «Холостяка»

Сегодня, 11:15

На снимках девушка была без макияжа и с обнаженной грудью. Поклонники поняли, что таким образом Дарья решила подогреть интерес публики к своей персоне.

Дарья Клюкина, известная в качестве модели родом из Екатеринбурга, также не побрезговала им. Участница шоу «Холостяк» показала свои голые фото.

В сопроводительном тексте она посоветовала подписчикам идти в баню, если у них нет настроения. Возможно, она до сих пор находится в подобных чувствах, поскольку её бросил певец Егор Крид.

Дарья Клюкина получила известность после того, как победила в шестом сезоне шоу «Холостяк». Крид уже было подарил ей обручальное кольцо.

Однако, вскоре после этого пара прекратила совместные встречи на публике. Крид сообщил, что вообще не собирался брать Клюкину в жёны. Кольцо являлось лишь подарком, который на проекте считается традиционным.

В то же время певец проинформировал, что он и Клюкина остались хорошими приятелями.

На фотографиях, которые модель разместила в своём аккаунте, она лежит в белоснежной ванне. Её наготу прикрывает множество веников. В сеть просочились голые фото Дарьи Клюкиной из «Холостяка», но сама девушка только этому и рада, ведь самостоятельно показала общественности обнаженные и интимные места.

Подписчики уже спрашивают любимицу, почему она показала так мало частей своего тела.

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