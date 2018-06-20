Поклонники подозревают, что Матильда и Шнуров снова вместе

Сегодня, 11:10

Важную подсказку фанатам дала сама Матильда в своём Instagram.

Не прошло и месяца с момента, как Сергей Шнуров анонсировал свой развод, как появились слухи о том, что знаменитая пара снова вместе. Поклонники подозревают, что Матильда и Шнур тайно воссоединились и пока не хотят предавать огласке этот факт. Доказательством тому фанаты называют публикацию в личном Instagram-блоге экс-супруги музыканта. На очередном снимке счастливая Матильда позирует на роскошной яхте во время некой романтической прогулки.

Сперва многие решили, что знаменитость проводит время с новым ухажером, однако наиболее наблюдательные фолловеры в определённый момент обратили внимание на детали фотографии. У ног Матильды лежит пачка сигарет марки, которую предпочитает именно лидер «Ленинграда». Многие сочли этот факт совпадением, однако оптимистично настроенные фанаты Шнурова всё же надеются, что их кумиры снова сошлись .

Ранее мы писали, что Матильда Шнурова похудела, но сохранила отличный вид. Поклонники заметили ,что в последнее время женщина заметно преобразилась.