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Главная героиня едва не потеряла малыша во время сложных движений в кино.

Известная актриса скрыла беременность ради роли в Болливуде. Историю Айшварии решился рассказать Мадхур. По его словам, во время съемочного процесса его ведущая артистка проводила уникальные трюки и исполняла невероятные пируэты. В итоге, ненормированный рабочий график, стресс, напряжение могли сказаться на здоровом человеке. Но, Айшвария к тому же скрыла ото всех свою беременность. Таким поступком она поставила под удар не только себя, но и здоровье своего будущего ребенка.

«Моя совесть чиста, поскольку я был честен со своим ремеслом, независимо от последствий. Я бы ни за что не растоптал проект своей мечты, на котором я отдал свои ресурсы», - сообщил Мадхур.

Он также сказал, что героиня фильма - самый амбициозный проект в его карьере. Он сказал, что это не обычный фильм, который можно снять в нескольких местах с несколькими актерами. Героиня фильм, который влечет за собой огромную историю.

«Сегодня, когда я знаю состояние моей тогдашней ведущей актрисы (Айшварии), я содрогаюсь от мысли о том, что если бы вместо съемок она получила травму, я бы испытывал большую вину на протяжении всей моей жизни, если бы с ней что-нибудь случилось это было бы на моей совести», - рассказал мужчина.

Мадхур сказал, что вся команда фильма узнала от новостных каналов, как и весь остальной мир, что актриса была на 4-м месяце беременности.

Фильм был анонсирован в Каннах 13 мая, а съемки начались 7 июня. Был разрыв в 24 дня. Даже если бы все знали правду о состоянии актрисы, все могло бы быть переработано с учетом состояния дел, и этот кризис можно было бы предотвратить.