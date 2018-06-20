Победа России над Египтом «свела с ума» Викторию Лопыреву

Сборная РФ по футболу впервые в своей истории вышла в плей-офф мундиаля. Больше всех победе национальной команды не могла нарадоваться амбассадор ЧМ-2018 с подружками.
Фанаты отметили, что победа сборной России над Египтом (3:1) «свела с ума» Викторию Лопыреву. Ранее подписчики не видели кумира в столь раскрепощенном и радостном состоянии. И действительно, на видео из самолета звезда не скрывает эмоций, выпивая с подружками за отечественных футболистов праздничную Coca-Cola.
Накануне в первом матче второго тура ЧМ-2018 стали известны имена первого участника плей-офф и команды, утратившей все шансы на выход из группы. В играх на вылет сыграет Россия, разбившая сердца болельщикам Египта.