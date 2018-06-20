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Победа России над Египтом «свела с ума» Викторию Лопыреву

Сегодня, 10:41

Сборная РФ по футболу впервые в своей истории вышла в плей-офф мундиаля. Больше всех победе национальной команды не могла нарадоваться амбассадор ЧМ-2018 с подружками.

«Как же важно возвращаться домой с Победой! Эмоции - это то, что не купишь ни за какие деньги. Сегодня вся Россия радуется, что задачу минимум наши парни выполнили. Поздравляем и желаем не потерять «волну». С Победой!», - прокомментировала успех подопечных Станислава Черчесова амбассадор ЧМ-2018.

Фанаты отметили, что победа сборной России над Египтом (3:1) «свела с ума» Викторию Лопыреву. Ранее подписчики не видели кумира в столь раскрепощенном и радостном состоянии. И действительно, на видео из самолета звезда не скрывает эмоций, выпивая с подружками за отечественных футболистов праздничную Coca-Cola.

Накануне в первом матче второго тура ЧМ-2018 стали известны имена первого участника плей-офф и команды, утратившей все шансы на выход из группы. В играх на вылет сыграет Россия, разбившая сердца болельщикам Египта.

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