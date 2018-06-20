«Приложу все усилия»: Блогер уличил девушку Тимати в нарушении ПДД

Сегодня, 08:24

«Золотая молодёжь» продолжает считать, что действующие для всех правила установлены не для них. Анастасия Решетова не считает зазорным проехаться на своём шикарном авто на красный свет.

В этом нарушении ПДД девушку Тимати уличил блогер, называющий себя Камикадзе. Он сообщил, что приложит все усилия, чтобы, если она кого-либо собьёт, встретившиеся ей люди «харкали» в её лицо.

При этом он, судя по сообщению, понимает, что Тимати, которого он назвал «папиком», будет пытаться её «отмазать».

Подписчики блогера уже активно комментируют его «донос». Некоторые задаются вопросом, неужели Тимати до сих пор не «пробил» его адрес и не направил к нему своих охранников.

Есть и те, которые считают, что блогер сообщил прямую угрозу. Однако, при этом, они на его стороне.

Решетова, пишут они, абсолютная пустышка, которая ничего из себя не представляет. В то же время, ведёт себя, как будто является звездой мирового масштаба.

Если бы она не была девушкой Тимати, никто бы и не знал о её существовании.

В то же время некоторые задаются вопросом, откуда столько внимания и неужели никто хоть раз не ездил на красный свет.