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Ники Минаж устроила горячий тверк в бассейне

Сегодня, 08:02

От аппетитных форм в прилипающей накидке не оторвать глаз. Капли воды придали Ники необходимой атмосферы.

Эпатажная певица Ники Минаж устроила горячий тверк в бассейне. Поводом для секси-танцев стал новый фотосет в голубой воде бассейна. Минаж в привычной для себя манере облачилась в прозрачную накидку, а купальный костюм больше напомнил ниточки и ленточки. Под заводную музыку во время фотосессии Минаж принялась извиваться в бассейне.

Подписала исполнительница танцев видео на своей странице словами: «Когда вы слышите # кровать # 1 Добавили песню на URBAN на этой неделе!!!!! Спасибо вам всем!!!!! OMGGGGGG».

Чтобы привлечь внимание своих оппонентов и тех, кто негативно оценивает ее творчество Минаж показала свои горячие танцы и продолжила отдыхать с подружками, распивая напитки. 

Ранее, Ники Минаж взбудоражила Сеть новым фото. В первом полноформатном альбоме Ники (с 2014 года The Pinkprint), будут представлены синглы «Chun-Li» и «Barbie Tingz», а также «Введение», в котором есть запись Эминема. Она также поделилась фрагментом тайной песни с Арианой Гранде.

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