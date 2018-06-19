Ангел Victoria's Secret второй раз стала мамой

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Модель и секс-символ Кэндис Свейнпол сегодня, 19 июня, обрадовала своих фанатов радостной новостью. В её семье пополнение.

Ангел Victoria's Secret, популярной марки нижнего белья, стала мамой во второй раз. Она родила сына. Первому ребёнку Кэндис уже два года, теперь у малыша появился младший братик. Фанаты сексуальной модели узнали о таком грандиозном событии из её Instagram, где в разделе Stories появился кадр с ручкой младенца и подписью "Благословлена".

На протяжении беременности "ангел" не скрывала интересного положения, а наоборот - часто и с наслаждением выкладывала в соцсетях снимки своего животика, как обнажившись, так и в просторных, но привлекательных одеждах. Кэндис Свейнпол и её жених Херманн Николи вне себя от радости из-за пополнения в своём семействе и готовятся воспитывать теперь уже двух сыновей.