Матильда Шнурова похудела, но сохранила отличный вид

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Бывшая возлюбленная лидера «Ленинграда» совершенно не демонстрирует, что её волнует развод с музыкантом.

Прошло уже много времени с момента, когда Сергей Шнуров заявил о разводе со своей супругой. Матильда Шнурова с тех пор не раз подвергалась критике. Также ей выражали многочисленные слова поддержки, о чём она поблагодарила фанатов. В то же время сама она не демонстрировала, что сильно переживает по поводу развода. Она даже преобразилась внешне. В Instagram Матильды можно заметить, что она заметно похудела. В то же время женщина сохранила отличный вид. Поклонники осыпают её комплиментами и замечают, что расставание со Шнуром пошло ей на пользу.

К слову, многие обратили внимание, что у неё в последнее время приподнятое настроение. Часть аудитории считает, что Матильда наконец встретила того человека, который ей подходит. Недавние фото с яхты, на которой она прогуливалась в компании загадочного незнакомца, подтверждают это. Фанаты уверены, что женщина стала счастливой и испытывает романтические чувства.

Ранее Стас Барецкий заявил, что Матильда Шнурова ушла к нему после развода. Шоумен совершенно серьёзно рассказал, что живёт вместе с бывшей супругой своего доброго товарища. Такое решение он ничем не объяснил, что породило массу слухов.