Внучка Стриженова зарабатывает суррогатным материнством

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Женщина рассказал, что скоро вновь станет матерью очередного «чужого» ребёнка.

Александра Стриженова рассказала, как живёт в последнее время. 31-летняя внучка Олега Стриженова призналась в откровенном интервью, что зарабатывает на жизнь суррогатным материнством. В этом она не видит ничего постыдного либо неправильного и считает, что поступает естественно.

Александра также поделилась информацией, что в скором времени намерена взять очередной заказ. Для этих целей она даже специально набрала несколько килограммов. Сама она говорит, что уже давно не скрывает этого. Недавно она показала в социальных сетях фото, где показана медицинская игла, вставленная в её руку. У женщины поинтересовались, кто является её заказчиком на этот раз. Она на этот вопрос не ответила. Также внучка Стриженова подчеркнула, что лишь она может давать оценку своим поступкам. При этом она попросила прощения у тех, кого она в своё время обидела. Александра не раскрыла подробностей, но заметила, что на тот момент у неё были предложения получше.

Между тем, несмотря на то, что Стриженова то худеет, то полнеет, она всё же решила привести своё тело в порядок. Это необходимо для здоровья будущего малыша. Женщина ответственно подходит к своим обязанностям.

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