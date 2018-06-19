Звезда «Бандитского Петербурга»: «Я работал уборщиком, чтобы прокормить семью»

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Известный актёр Евгений Сидихин рассказал, как в 5 лет из-за рака он потерял свою мать, в юности ушёл на войну в Афганистан. Когда же он завёл семью, чтобы заработать, даже занимался валютными махинациями.

Звезда «Бандитского Петербурга» сейчас обеспеченный человек. Актёр востребован и недостатка в ролях не испытывает. Но недавно в шоу Корчевникова «Судьба человека» Сидихин рассказал, что в жизни он прошёл много тяжёлых испытаний.

В пять лет Евгений потерял мать, которая умерла из-за рака. После этого отец нашёл новую женщину, которая тоже скончалась. В юности Сидихин пошёл воевать в Афганистан, позже, кстати, полученный опыт ему сильно пригодился в кино.

В один момент актёр встретил девушку, когда сидел с друзьями в кафе. Через некоторое время он женился. Но в семье была очень сложная ситуация из-за безденежья. По словам Сидихина, он даже работал уборщиком в Петербурге на станции метро. Это было нужно, чтобы прокормить семью. Вскоре молодой артист решил, что это не его, и начал пробовать себя в других направлениях. Некоторое время Евгений даже занимался финансовыми махинациями.

В это время родилась дочь Полина, поэтому мужчине пришлось делать всё, чтобы его родные жили. Пока жена отходила от родов, Сидихин стирал, убирал, готовил и работал на двух работах. В итоге, после чёрной полосы наступила белая, и жизнь актёра начала налаживаться.