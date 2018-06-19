Евгений Сидихин о смерти Талькова: «Это роковое совпадение»

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Известный музыкант Тальков был убит на своем концерте 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». Убийцу не нашли до сих пор.

Тот день стал настоящим шоком для поклонников Талькова. Евгений Сидихин, товарищ и коллега музыканта, решил прокомментировать смерть Игоря Талькова. Вместе они работали в картине «За последней чертой», которую актер считает роковой в жизни артиста. Сидихин охарактеризовал смерть Талькова как «роковое совпадение». Объясняет актер это своей ролью в фильме, где он сыграл главаря банды, убившего героя Талькова.

Рок, по мнению актера, заключается в совпадении даты съемок сцены и смерти самого певца. Первое событие произошло 6.10.1990, а второе – 6.10.1991 года. Сидихин после новости о смерти Игоря Талькова пребывал в шоке.

В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Сидихин решил вспомнить страшное предзнаменование. Актер признался, что не сразу поверил в смерть товарища. Перед концертом в Петербурге, как стало известно, между Игорем Тальковым и охранником певицы Азизы случилась словесная перепалка. После того, как музыкант собирался выйти на сцену, Малахов достал револьвер. Тальков вытащил оружие в ответ. Когда Игорь увидел, что охранник Азизы направил дуло в сторону телохранителей, Тальков сделал 3 выстрела в сторону Малахова, но промахнулся. Завязалась потасовка, и во время очередного выстрела пуля пронзила сердце Талькова. Спасти артиста не удалось.

Зрителям сообщили, что Игорь мертв. В зале началась паника, много кто пытался убежать в суматохе, некоторые вызвались помочь. Похоронили исполнителя «Чистые пруды» на Ваганьковском кладбище 9.10.1991 года