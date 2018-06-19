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Экс-супруга Дерипаски встречается с партнёром Романа Абрамовича Городиловым

Сегодня, 18:10

Полина Юмашева не собиралась скрывать своих чувств к 47-летнему бизнесмену. Пара обнималась, общалась с компаниями и танцевала вместе.

У Полины Юмашевой дела с личной жизнью обстоят намного лучше, чем у экс-супруга Дерипаски. Пока миллиардер проводил время в развлечениях на одной из своих яхт с Настей Рыбкой, которая в итоге его и сдала, 38-летняя женщина с двумя детьми решила подойти к вопросу выбора кавалера очень ответственно.

Сначала информагентства приписывали ей роман с бизнесменом Дмитрием Разумовым. Полина Юмашева появлялась с ним на экономическом форуме в 2011 году. Но, видимо, дальше вечеринок у пары дело так и не дошло.

Сейчас же бизнесвумен встречается с партнёром Романа Абрамовича бизнесменом Андреем Городиловым. Пара появилась на вечеринке по случают свадьбы дочери олигарха Александра Чигиринского. Как оказалось, пара своих чувств не скрывала, открыто обнималась и общалась компаниями.

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