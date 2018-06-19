Бывшую жену Аршавина обвинили в пластике

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Недавняя запись в социальных сетях у Эвелины Бледанс привлекла внимание к «утиным» губам Юлии Барановской.

Бледанс к ЧМ-2018 решила посвятить пост в Instagram, в кругу болельщиков с Первого канала. Там несколько фотографий и видео со звездами российского шоу-бизнеса. Однако внимание всех привлекла телеведущая Барановская.

Подписчики накинулись с критикой на бывшую жену Андрея Аршавина, обвинив ту в пластике. По мнению людей, у девушки явно «поплыли губки», поэтому и забросали негативными комментариями пост Эвелины Бледанс.

Дело в том, что ранее Юлия отрицательно отзывалась о пластической хирургии и уверяла, что у нее все «натуральное», даже волосы ни разу не красила. Телеведущая пока никак не отреагировала на критику и обвинения в хирургическом вмешательстве.