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«Шутки кончились»: Андрей Ковалёв побьёт Вадима Козаченко за обиды

Сегодня, 04:45

История началась после того, как два артиста встретились на шоу Малахова «Прямой эфир». Во время выпуска звёзды 90-х поссорились.

Исполнитель хита «Больно мне, больно» Вадим Козаченко обратился к поклонницам с призывом плевать в сторону Андрея Ковалёва. Также во время прямого эфира в социальных сетях певец, будучи оскорблённым словами музыканта, заявил, что наплюют ему в бороду, ведь он «продолжает нарываться».

В это время Ковалёв не оставался в стороне, заявив, что за обиды побьёт Козаченко. В своём Instagram артист заявил: «Шутки кончились». По словам Ковалёва, он сначала решил, что неадекватное поведение Козаченко было вызвано наркотиками и алкоголем, но сейчас уверен, что у него просто проблемы с психикой.

Ковалёв заявляет, что он будет действовать в случае самообороны, и если нужно, то выбьет своему хейтеру зубы или же разобьёт нос. Раньше охранники сдерживали его от этого.

Стоит отметить, что узнав о проблемах законной жены Казаченко Ольги, Ковалёв решил защищать женщину. Это вызвало агрессию Вадима, который на шоу у Малахова плюнул в сторону артиста и постарался устроить драку.

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